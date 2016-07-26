США перенесли введення в експлуатацію найдорожчого військового корабля в світі

Як повідомляє CNN з посиланням на звіт Пентагону, "авіаносець все ще не готовий до бою", передає kommersant.ru. Згідно доповідної записки директора відділу випробувань і оцінок Пентагону Майкла Гілмора, у корабля вартістю майже $13 млрд зареєстровані проблеми з вильотом і приземленням літаків, навантаженням боєприпасів на борт, контролем за повітряним простором і самообороною.

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Оскільки всі ці системи необхідні для проведення операцій, без усунення цих неполадок можливості корабля будуть істотно обмежені. Представник ВМС США повідомив, що корабель може бути прийнятий на озброєння на початку 2017 року.

Будівництво авіаносця USS Gerald R. Ford почалося в 2009 році. Спочатку він повинен був бути готовий до вересня 2014 року, але цей термін був перенесений на вересень, а потім на листопад 2016 року. В даний часавіаносець вважається найдорожчим військовим кораблем в світі.