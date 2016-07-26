Керрі і Лавров знову обговорять ситуацію в Україні
10:19, 26 липня 2016Світ
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Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні в Лаосі в рамках заходів Асоціації країн південно-східної Азії обговорять ситуацію в Україні та Сирії.
REUTERS
За словами російського міністра, дипломати "спробують перейти від перерахування проблем і зауважень один одному до складання "дорожньої карти", яка буде полягати нехай у дрібних, але практичних кроках щодо виправлення не цілком здорової ситуації в сфері нашої двосторонньої взаємодії", повідомляє ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, цього місяця Керрі і Лавров вже зустрічалися в Москві і також говорили про Україну. Крім Лаврова він також зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, після чого заявив, що його розмова з ним була "надзвичайно прямою і відвертою".
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