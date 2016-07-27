Захоплення будівлі ППС в Єревані: двоє екстремістів після перестрілки здалися поліції

Про це повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян, інформує "Газета.ru".

«Правоохоронним органам здалися члени збройного угруповання Гагік Єгіазарян і Арам Акопян. Відбулася також перестрілка, внаслідок чого поранено одного поліцейського, а також член угруповання Павло Манукян і його син Арам», - йдетья.в повідомленні

Читайте такожВірменські силовики закликали екстремістів захопили будівлю поліції, скласти зброю

За його словами, всі поранені госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, група озброєних людей захопила полк ППС 17 липня. Вони вимагали звільнення координатора вірменської опозиційної громадянської ініціативи "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, який перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

23 липня загарбники звільнили останніх чотирьох заручників, у тому числі заступника глави поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника поліції Єревана полковника Валерія Осипяна. При цьому вони відмовилися скласти зброю до виконання їхніх вимог.