Серія терактів у Багдаді: жертвами стали 8 людей, 23 поранено

Про це з посиланням на повідомлення влади передає агентство Анадолу.

"Співробітник поліції загинув в результаті вибуху бомби, встановленої на його автомобілі, у західному районі столиці Аль-Адль", - заявили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

В результаті вибуху бомби в районі Абу-Грейб загинув один ополченець-шиїт, троє отримали поранення.

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Крім того, від вибухів у районах Аль-Искан, Сувейб і Ед-Дурра загинули 6, ще 20 осіб отримали поранення.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за ці напади.