Серія терактів у Багдаді: жертвами стали 8 людей, 23 поранено
09:10, 27 липня 2016Світ
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Щонайменше 8 осіб загинули і 23 отримали поранення внаслідок вибухів у Багдаді.
REUTERS
Про це з посиланням на повідомлення влади передає агентство Анадолу.
"Співробітник поліції загинув в результаті вибуху бомби, встановленої на його автомобілі, у західному районі столиці Аль-Адль", - заявили в Міністерстві внутрішніх справ країни.
В результаті вибуху бомби в районі Абу-Грейб загинув один ополченець-шиїт, троє отримали поранення.
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Крім того, від вибухів у районах Аль-Искан, Сувейб і Ед-Дурра загинули 6, ще 20 осіб отримали поранення.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за ці напади.
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