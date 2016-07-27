Угруповання, яке захопило відділок поліції у Єревані, взяло в заручники лікарів

Про це заявив глава прес-служби поліції Єревана Ашот Агаронян, передає РБК з посиланням на News.am.

"Цієї ночі повідомлялося про те, що, за даними озброєної групи, на території полку ППС є двоє поранених. Правоохоронці закликали надати допомогу пораненим й отримали відмову. З таким же закликом виступили родичі. Правоохоронці забезпечили всі необхідні умови. Пізніше озброєна група вимагала лікаря, заявивши, що стан пораненого важкий. Лікарі, які прибули, були взяті в заручники", — повідомив представник поліції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що двоє членів озброєної групи, яка захопила будівлю полку ППС в Єревані, здалися поліції.

Нагадаємо, група озброєних людей захопила полк ППС 17 липня. Вони вимагали звільнення координатора вірменської опозиційної громадянської ініціативи "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, який перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

23 липня загарбники звільнили останніх чотирьох заручників, у тому числі заступника глави поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника поліції Єревана полковника Валерія Осипяна. При цьому вони відмовилися скласти зброю до виконання їхніх вимог.