Інститут вивчення Росії організує "круглий стіл"

10 вересня о 14.00 круглий стіл Інституту вивчення Росії на тему: "Нова східна політика України".

Питання:

- Які вигоди Україна може отримати з сьогоднішньої кризи у відносинах з Росією?

- Чи можливо успішно розвивати україно-російську торговельно-економічну співпрацю в умовах кризи політичних відносин між двома країнами?

- Чи є шанс для України стати регіональним лідером на пострадянському просторі після російсько-грузинського конфлікту?

Модератор - Андрій Блінов, генеральний директор Інституту вивчення Росії, науковий редактор журналу "Експерт Україна". ("Українські Новини", вул. Еспланадна, 20). Потрібна акредитація.