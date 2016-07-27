Внаслідок вибуху на північному сході Сирії загинули 44 людини

Кількість постраждалих складає більш ніж 100 осіб, передає Бі-бі-сі. Державне телебачення Сирії показало кадри з місця вибуху. На них видно, що він спричинив істотні руйнування.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною вибуху стала бомба, закладена у вантажівці, припаркованій поруч зі штабом курдських сил безпеки.

Відповідальність за організацію вибуху взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". Раніше ця організація брала на себе відповідальність ще за кілька нападів на курдів.