ЗМІ повідомили про серію вибухів на заводі в передмісті Алеппо в Сирії
03:18, 17 липня 2016Світ
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Серія потужних вибухів прогриміла в неділю на одному з заводів у південно-східному передмісті Алеппо в Сирії.
REUTERS
Про це повідомив новинний портал "Сурія аль-Ен", передає ТАСС.
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"Вибухи сталися на фабриці в Ес-Сафірі в околицях Алеппо, причиною стала технічна помилка, ситуація взята під контроль", - йдеться в повідомленні порталу.
Офіційного підтвердження поки не наводиться.
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