ЗМІ повідомили про серію вибухів на заводі в передмісті Алеппо в Сирії

Серія потужних вибухів прогриміла в неділю на одному з заводів у південно-східному передмісті Алеппо в Сирії.

Про це повідомив новинний портал "Сурія аль-Ен", передає ТАСС. Читайте такожООН: 300 тисяч жителів Алеппо знаходяться під загрозою смерті "Вибухи сталися на фабриці в Ес-Сафірі в околицях Алеппо, причиною стала технічна помилка, ситуація взята під контроль", - йдеться в повідомленні порталу. Офіційного підтвердження поки не наводиться.

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