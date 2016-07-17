ЗМІ повідомили про серію вибухів на заводі в передмісті Алеппо в Сирії

03:18, 17 липня 2016
Світ
366 0

Серія потужних вибухів прогриміла в неділю на одному з заводів у південно-східному передмісті Алеппо в Сирії.

REUTERS

Про це повідомив новинний портал "Сурія аль-Ен", передає ТАСС.

Читайте такожООН: 300 тисяч жителів Алеппо знаходяться під загрозою смерті

"Вибухи сталися на фабриці в Ес-Сафірі в околицях Алеппо, причиною стала технічна помилка, ситуація взята під контроль", - йдеться в повідомленні порталу.

Офіційного підтвердження поки не наводиться.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter