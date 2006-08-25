Ющенко привітав Президента Уругваю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання Президентові Східної Республіки Уругвай Хабаре Рамону Васкесу РОСАСУ з нагоди національного свята Уругваю – Дня проголошення незалежності.

“Від імені народу України та від себе особисто щиро вітаю Вас з нагоди національного свята Східної Республіки Уругвай – Дня проголошення незалежності”, йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, повідомляє прес-служба глави Української держави, .

Президент України також висловив сподівання на подальше зміцнення відносин дружби і партнерства між Україною та Східною Республікою Уругвай в інтересах процвітання двох народів.

На переконання В.ЮЩЕНКА, “налагодження всебічного взаємовигідного співробітництва між нашими державами якнайкраще слугуватиме досягненню цієї високої мети”.

Президент України побажав уругвайському колезі щастя, міцного здоров`я, успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому народу Уругваю - миру, злагоди та добробуту.