У Норвегії хочуть подарувати Фінляндії частину гори - BBC

Про це повідомляє "BBC Україна".

Фінляндія буде відзначати 100 років з дня проголошення незалежності в 2017 році.

Частина гори Халті вже знаходиться на території Фінляндії і на її схилі є найвища точка країни - 1 324 метрів. Однак пік гори висотою 1365 метрів вже належить Норвегії.

Активісти пропонують пересунути кордон, щоб "подарувати" вершину гори Фінляндії, і заявляють, що ці зміни будуть ледве помітні на карті.

"Це буде не тільки чудовий подарунок. Скільки країн можуть похвалитися, що подарували гору?" - сказано на Facebook сторінці онлайн-кампанії, яку вже підтримали більше чотирьох тисяч людей.

"Давайте ми піднесемо Фінляндію до нових висот!", "Халті як ювілейний подарунок!" - закликають активісти.

Колишній працівник Норвезької картографічної служби, який вийшов на пенсію, Бьорн Гейрр Харссон каже, що така ідея прийшла йому на думку кілька десятків років тому.

Він підозрює, що кампанію в Facebook міг почати його син.

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Харссон каже, що, оглядаючи цю ділянку з літака в 1972 році, "був вражений" тим, що Фінляндія не отримала цю вершину, пише сайт The Local.

Багато фінів в мережі вітали цю ініціативу як ознаку добросусідських відносин.

"Яка благородна ідея - ми будемо пам'ятати її тисячу років!", - написав коментатор на сайті фінського видання Ilta Sanomat.

"Це змушує мене посміхнутися, - пише інший користувач. - Ми можемо мати чудове святкування, якщо це станеться. І це не буде великою втратою для Норвегії".

Хоча не всі в захваті від цієї ініціативи.

"Занадто багато паперової роботи", - пише один користувач.

"Ми повинні відновити всі карти і знову рахувати всіх лосів і вовків", - пише інший.

Також один користувач запитує, чи не поміняти такий подарунок на щось прибуткове: "Ми можемо змінити це на одну нафтову свердловину?"