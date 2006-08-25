Сирія припинила постачати до Лівану електроенергію

Сирія припинила постачання до Лівану додаткової електроенергії, пише ліванська газета "Аль-баляд".

Причину ухвалення такого рішення сирійська влада пояснює "становищем, що склалося в сирійській електромережі", повідомляє газета.

Це рішення збіглось у часі з погрозами Дамаску закрити сірійсько-ліванський кордон, якщо вимога Ізраїлю буде виконана і вздовж кордону розмістяться міжнародні війська, наголошується в публікації.

Після 14 липня, коли ізраїльська авіація зруйнувала в Лівані одну з двох основних електростанцій країни, Сирія у порядку екстреної допомоги стала постачити своєму західному сусідові електрику.

Наразі електрика до Бейрута та інших районів Лівану подається тільки 12 годин на добу. Компенсувати втрату електроенергії Ліван зможе лише після відновлення електростанції, зазначається в статті.

РІА "Новости"