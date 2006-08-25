15 тисяч вояків забагато для Лівану

Президент Франції Жак ШИРАК назвав "надмірним" 15-тисячний контингент Тимчасових сил ООН у Лівані.

"На мою думку, 15-тисячний контингент миротворців у Лівані абсолютно надмірний", - сказав Ж.ШИРАК, виступаючи сьогодні на прес-конференції в Парижі, передає РІА «Новости».

Він вважає "безглуздою" присутність 15-тисячної регулярної ліванської армії й такої ж кількості миротворців на півдні Лівану.

"Їм буде тісно на території, що можна зіставити з половиною французького департаменту", - сказав Ж.ШИРАК.

Напередодні він оголосив про своє рішення збільшити чисельність французького контингенту в складі миротворчих сил у Лівані до двох тисяч осіб.

Зараз у складі цих сил 400 французьких військовослужбовців. Ще 1700 чоловік входять до військово-морського й військово-повітряного угрупувань, яке, зокрема, забезпечувало евакуацію біженців із Лівану в розпал його конфлікту з Ізраїлем.