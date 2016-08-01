Ізраїльським військовим заборонили грати в Pokemon Go

У директиві солдатам і офіцерам армійське керівництво зазначає, що камери і системи геолокації на смартфонах, необхідні для гри, можуть призвести до витоку секретної інформації.

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В армії також побоюються, що військовослужбовці можуть завантажити піратську версію програми для гри, в результаті чого дані з пам'яті їх телефонів можуть бути вкрадені.

Паралельно ізраїльська Асоціація по боротьбі з раковими захворюваннями попередила громадян країни про небезпеку ловити покемонів в середині дня через сильну спеку і порадила гравцям носити головні убори.

За даними ізраїльської медичної служби "Маген Давид Адом", минулого тижня 15-річна дівчинка отримала травму, впавши з велосипеда під час лову покемонів. Від гри також постраждав 35-річний чоловік, який натрапив на скляні двері і поранив ногу.

Мобільна гра про "кишенькових монстрів" Pokemon Go б'є рекорди популярності в усьому світі. За кількістю активних користувачів Pokemon Go вже обігнала таких інтернет-гігантів як "Твіттер" і "Тиндер".