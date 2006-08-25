Колишньому українському прем`єр-міністрові Павлу ЛАЗАРЕНКУ сьогодні має бути оголошено вирок в американському суді в Сан-Франциско.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, суд присяжних визнав його винним у незаконному збагаченні ще два роки тому, але процес розтягнувся, бо колишній український посадовець доводив свою невинність.

Американська прокуратура вимагає ув`язнити П.ЛАЗАРЕНКА на 18 років та змусити його виплатити 66 млн. дол.

Разом з тим П.ЛАЗАРЕНКО та його адвокати завжди доводили, що він діяв у межах законів, чинних на той час в Україні.

Однак прокурор Пітер АКСЕЛЬРОД заявив, що П.ЛАЗАРЕНКО зловживав своєю посадою, щоб привласнити десятки мільйонів доларів за рахунок українського народу, а потім намагався скористатися американською банківською системою, щоб зберегти свої статки.

Як повідомялося, після арешту у 1999-му році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в’язниці в очікуванні суду. У 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Винесення вироку у справі колишнього українського прем’єра кілька разів відкладали, останнього разу це сталося тиждень тому.