Пожежа в Троїцькому соборі (6 фото)

Пожежу в Троїцькому (Ізмайлівському) соборі локалізовано о 20.00 (час московський), повідомили в Головному управлінні МНС Росії по Санкт-Петербургу.

Як передає ІТАР-ТАРС, вигоріло близько 2 тисяч кв м площі покрівлі собору. За уточненими даними, вогнем повністю знищено центральний і один з бокових куполів, ще один пошкоджено частково. Постраждалих немає, прихожан у цей момент в соборі, що знаходиться на реставрації, не було. Церковне майно частково евакуйоване.

Гасіння пожежі нині триває за 2-м номером складності, залучено пожежний вертоліт Мі-8.

Пожежа в Троїцькому соборі на Ізмайловському проспекті Санкт-Петербурга розпочалася близько 17.00 (час московський). Загоряння сталося на реставраційних лісах, що оточували центральний купол храму. За однією з версій, причиною події могло стати порушення правил проведення будівельних робіт.

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