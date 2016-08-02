У США подружжя забуло дитину на вулиці, захопившись полюванням на покемонів
В Арізоні поліція заарештувала подружжя Брента і Брієнн Дейлі, які настільки захопилися грою Pokemon GO, що на півтори години забули на вулиці свого дворічного сина.
Про це повідомляє U. S. News.
Дитину в одній футболці і підгузку виявили сусіди біля будинку, вони ж подзвонили в поліцію.
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Поліцейські спробували зв'язатися з батьками хлопчика по телефону, проте його батько Брент вимовив лише "Все одно" і повісив трубку. Через годину подружжя з'явилося біля будинку і заявило, що залишили сплячого хлопчика вдома, а самі поїхали, щоб заправити свій автомобіль газом. Однак пізніше вони зізналися, що роз'їжджали околицями, полюючи на покемонів.
Шериф округу Пінал звинуватив подружжя Дейлі в необачності. Дитина поки знаходиться під опікою держави.
Як повідомляв УНІАН, ще жодний додаток в світі не добився такого успіху, як хіт японського концерну Nintendo - гра Pokémon GO. За кількістю користувачів додаток обійшов навіть таких гігантів як Facebook, Instagram, Twitter та Snapchat.