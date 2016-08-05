Дочка Обами влаштувалася на роботу в рибний ресторан з шістьма спецагентами (фото)

На фотознімках, опублікованих у місцевих виданнях, видно, як Саша у синій майці з логотипом ресторану розносить їжу, пише Русская служба BBC.

Як пише Boston Herald, Саша (так її називають в родині, її повне ім'я Наташа) Обама прийшла на своє робоче місце в супроводі шести спецагентів.

Читайте такожКоманда Трампа заперечує звинувачення в копіюванні його дружиною промови Мішель Обами

"Вона працювала на першому поверсі, де продають їжу на винос. Ми не розуміли, чому цій дівчинці допомагають шість людей, але потім ми зрозуміли, хто вона така", - розповів її колега.

Білий дім не давав коментарів з приводу роботи Саші, однак дружина американського президента Мішель Обама раніше заявляла, що хотіла б виховувати своїх дочок як звичайних громадян.

Поки молодша дочка президента виконувала свої обов'язки, співробітники спецслужб доглядали за нею з великого автомобіля і з лавок на вулиці.

Містечко, де працює Саша, є одним з улюблених місць для літнього відпочинку подружжя Обама.