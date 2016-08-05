В Індії озброєні сепаратисти обстріляли ринок: 13 людей загинуло

Про це повідомляє Русская служба BBC.

У нападі брали участь шестеро бойовиків. Один з них убитий, інших переслідує поліція.

На думку поліції, нападники могли мати відношення до сепаратистів з угрупування "Національно-демократичний фронт Бодоланда".

Інцидент стався неподалік від міста Кокраджхаре. Це не перше за останні роки подібний напад в районі міста.

Штат Ассам, де знаходиться місто - один з найбідніших в Індії. У 2012 році штат охопили міжрелігійні зіткнення, що призвело до хвилі насильства, яку називали наймасовішою з 1990-х років. Також в штаті діють чотири сепаратистських угруповання.

Читайте такожМЗС рекомендує не відвідувати Кашмірську долину в Індії

Християнський рух "Національно-демократичний фронт Бодоланда" веде боротьбу за створення суверенної Бодоланда, племінної землі народності бодо.

"Об'єднаний фронт звільнення Ассама" хоче добитися незалежності для всього штату.

"Національний фронт звільнення Карбі-Лонгрі" бореться за створення в цьому районі незалежної держави для корінної народності карбі.

Також в районі діє "Національна армія звільнення Адівасі", декларує своєю метою відстоювання інтересів корінних народів.