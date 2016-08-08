Репортер "Аль-Джазіри" опинився поруч із танком у момент вибуху (відео)

Відеоролик був опублікований у соціальних мережах і за кілька днів придбав вірусну популярність, пише Лента.ру.

На відеозаписі журналіст веде прямий репортаж з міста Алеппо, коли снаряд імовірно САА (Сирійської арабської армії) вражає танк, який належав бойовикам.

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Згідно із заявою телеканалу, репортер відбувся незначними травмами. "Бомбардування в цьому районі інтенсивні", — пояснив Фадель.

Як повідомляв УНІАН, сирійська опозиція заявила про прорив блокади підконтрольної їй східній частині найбільшого міста країни Алеппо, взятої в кільце урядовими силами кілька тижнів тому.