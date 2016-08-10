У Кремлі заявили, що Путін і Мей домовилися про зустріч

Як пише Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Кремль, обидві сторони "висловили незадоволеність" нинішнім рывнем співпраці як у політичній, так і в економічній сферах.

Британська сторона ніяких заяв про бесіду Мей і Путіна не робила. Кремль підкреслив, що телефонна розмова лідерів двох країн відбулася за ініціативою британської сторони.

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Як передає офіційний сайт президента Росії, йшлося також про налагодження діалог по лінії спецслужб, які займаються забезпеченням авіабезпеки. Крім того, Путін і Мей запланували провести особисту зустріч у найближчому майбутньому.

"З урахуванням того, що в кінці серпня належить відзначити знаменну дату - 75-річчя прибуття в Архангельськ (через кілька тижнів після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз) першого британського Північного конвою, Мей підтвердила участь Великобританії в урочистостях на солідному рівні", - йдеться в повідомленні Кремля.