За даними exit-polls, прем'єром Ізраїлю стала Ципі Лівні (фото)

За даними exit-polls, новим лідером партії "Кадіма", який змінить на посаді прем`єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта, має стати нинішній міністр закордонних справ країни Ципі Лівні.

За попередніми даними, Ц.Лівні набирає від 47% до 49% голосів.

Місцеві ЗМІ відзначають, що для перемоги голові МЗС було достатньо набрати 40% голосів. Найближчий суперник Ц.Лівні - колишній міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз - за попередніми підрахунками, набирає 37% голосів, передає Associated Press.

Крім зазначених кандидатів, на посаду лідера партії також претендував міністр внутрішньої безпеки Аві Діхтер і екс-міністр юстиції Ізраїлю Мєїр Шитріт.