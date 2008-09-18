За даними exit-polls, прем'єром Ізраїлю стала Ципі Лівні (фото)
00:40, 18 вересня 2008Світ
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Від 47 до 49 відсотків голосів
За даними exit-polls, новим лідером партії "Кадіма", який змінить на посаді прем`єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта, має стати нинішній міністр закордонних справ країни Ципі Лівні.
За попередніми даними, Ц.Лівні набирає від 47% до 49% голосів.
Місцеві ЗМІ відзначають, що для перемоги голові МЗС було достатньо набрати 40% голосів. Найближчий суперник Ц.Лівні - колишній міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз - за попередніми підрахунками, набирає 37% голосів, передає Associated Press.
Крім зазначених кандидатів, на посаду лідера партії також претендував міністр внутрішньої безпеки Аві Діхтер і екс-міністр юстиції Ізраїлю Мєїр Шитріт.
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