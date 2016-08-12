Колумбія і Венесуела домовилися частково відкрити кордони

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На першому етапі кордону будуть відкриті тільки для пішоходів: з суботи будуть організовані п'ять прикордонних пунктів, які будуть відкриті щодня з восьмої ранку до восьмої вечора.

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За словами президентів, відкрити кордони для транспорту можна буде лише після укладення окремих міждержавних угод щодо безпеки, торгівлі та енергетики.

Ніколас Мадуро розпорядився закрити кордон з Колумбією в серпні 2015 року з міркувань безпеки, після того як кілька колумбійських бойовиків, які раніше перебували в одному з нелегальних збройних угруповань, напали на венесуельський прикордонний патруль і поранили трьох військовослужбовців.