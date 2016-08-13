Чавушоглу: 32 відкликаних турецьких дипломати залишилися за кордоном і ховаються від турецької влади

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Радіо Свобода.

На прес-конференції з головою МЗС Ірану Джавадом Заріфом він заявив, що Анкара домагається їх екстрадиції.

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У бігах перебувають і 162 турецьких військовослужбовців, у тому числі троє військових аташе. Про це раніше у п’ятницю заявив міністр оборони Туреччини Фіркі Ішик в інтерв’ю телеканалу Haberturk.

Після спроби державного перевороту 15 липня у збройних силах Туреччини проводяться чистки. Близько 18 тисяч громадян країни були затримані владою чи арештовані. Десятки тисяч держслужбовців звільнені з роботи.