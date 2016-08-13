У Вірджинії легкий літак врізався в дерева при посадці, загинули шестеро людей

08:46, 13 серпня 2016
Світ
515 0

Легкий літак розбився при заході на посадку в аеропорту на півночі американського штату Вірджинія, в результаті чого загинули шість осіб, що знаходилися на борту.

Фото shannonproperties.ie

Літак врізався в дерева на краю льотного поля аеропорту Шеннон в місті Фрідріксбург, коли спробував піти на друге коло, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Італії вантажний літак вилетів на автостраду (фото)

Свідками катастрофи стали пасажири поїзда, який проходив неподалік. Вони розповіли, як на їхніх очах літак спалахнув і швидко згорів. Імена загиблих поки не повідомляються. Відомо тільки, що вони не були мешканцями Вірджинії, йдеться в повідомленні агентства Associated Press.

Тіла жертв відправлені в Річмонд для ідентифікації.

Розслідуванням обставин катастрофи займаються Федеральне управління цивільної авіації Національна комісія транспортної безпеки США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter