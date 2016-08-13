У Вірджинії легкий літак врізався в дерева при посадці, загинули шестеро людей
Легкий літак розбився при заході на посадку в аеропорту на півночі американського штату Вірджинія, в результаті чого загинули шість осіб, що знаходилися на борту.
Літак врізався в дерева на краю льотного поля аеропорту Шеннон в місті Фрідріксбург, коли спробував піти на друге коло, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Свідками катастрофи стали пасажири поїзда, який проходив неподалік. Вони розповіли, як на їхніх очах літак спалахнув і швидко згорів. Імена загиблих поки не повідомляються. Відомо тільки, що вони не були мешканцями Вірджинії, йдеться в повідомленні агентства Associated Press.
Тіла жертв відправлені в Річмонд для ідентифікації.
Розслідуванням обставин катастрофи займаються Федеральне управління цивільної авіації Національна комісія транспортної безпеки США.
https://t.co/0Ey3yLecap At least two dead in plane crash at Shannon Airport in Spotsylvania #VA#Virginiapic.twitter.com/kTz5r8YrT6— StateStatus VA (@StateStatus_VA) August 12, 2016