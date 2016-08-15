Шість людей загинули в результаті аварії приватного літака в США

Як повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцеву влади, літак Piper PA-31 розбився при спробі здійснити посадку в місті Таскалуза, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Пілот літака, що летів зі штату Флорида в штат Міссісіпі, повідомив про проблеми з двигуном, і незабаром після цього літак звалився на дерева, трохи не дотягнув до посадкової смуги регіонального аеропорту Таскалуза.

Пожежники були на місці аварії через три хвилини, але нікого з шести чоловік, що знаходилися на борту, врятувати не вдалося.