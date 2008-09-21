Під час теракту в Ісламабаді зник безвісти посол Чехії

Посол Чехії в Ісламабаді перебував напередодні увечері в готелі Marriott, де стався теракт, і зараз вважається зниклим безвісти, повідомляє в неділю агентство AFP з посиланням на чеське посольство.

Відомо, що посол Іво ЗДАРЕК зателефонував у своє посольство одразу після вибуху. Він повідомив, що перебуває в будівлі готелю і попросив його евакуювати. Після цієї розмови звісток про нього немає, повідомив один з дипломатів посольства Ярослав КАЛФІРТ. Спільний з представниками пакистанської влади розшук посла не дав результатів, відзначив дипломат.

Напередодні увечері біля готелю, розташованого в урядовому кварталі, що перебуває під особливою охороною, вибухнула начинена сотнями кілограмів вибухівки вантажівка. У результаті теракту загинули близько 60 осіб, близько 200 дістали поранення, а будівля готелю сильно пошкоджена, зокрема, через пожежу, що спалахнула після вибуху.