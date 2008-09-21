Буш просить у конгресу $700 млрд на підтримку фінансових ринків

Президент США Джордж БУШ направив у конгрес підготовлений Білим домом проект закону, що дозволить міністру фінансів США витратити з федерального бюджету до 700 мільярдів доларів для підтримки фінансових ринків.

"Міністру (фінансів) дозволено купити й дати зобов`язання купити на умовах, визначених міністром, пов`язані з іпотекою активи в будь-яких фінансових інститутів, штаб-квартира яких розташована в США", - йдеться в тексті законопроекту Білого дому, передає NEWSru..

"У рамках цього законопроекту повноваження міністра (фінансів) для придбання будуть обмежені сумою в 700 мільярдів доларів", - наголошується в тексті поширеного у Вашингтоні документа.

До нього включено також дозвіл збільшити максимальний розмір національного боргу США з 10,6 трильйонів доларів до 11 трильйонів 315 мільярдів доларів.

Президент США високо оцінює прагнення конгресу країни співробітничати з адміністрацією в справі подолання фінансової кризи. Дж.БУШ також заявив, що "значний" обсяг коштів платників податків буде використано для порятунку фінансової системи США.

"Ці заходи вимагатимуть від нас використання значного обсягу коштів платників податків. Цей захід ризикований, але ми сподіваємося, зрештою, на їх повернення", - заявив президент США.

"У довгостроковій перспективі в американців є причини для довіри нашій економічній могутності... ця країна є найкращим місцем у світі для інвестицій і ведення бізнесу", - додав Дж.БУШ.