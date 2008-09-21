У Грузії створили Конгрес народів Кавказу

У Тбілісі створено неурядову організацію «Конгрес народів Кавказу», передає Газета.ru.

Як повідомив журналістам один з ініціаторів створення НУО, лідер партії «Наша країна» Тамаз ГУГУНІШВІЛІ, метою Конгресу народів Кавказу є об`єднання кавказьких народів, їх зближення.

«Наша організація працюватиме над відновленням традиційних, історичних зв`язків між кавказькими народами, збереженням-відтворенням етнічної самобутності цих народів, їх культури, духовних цінностей», - сказав Т.ГУГУНІШВІЛІ.

За його словами, Конгрес народів Кавказу «вестиме роботу й проти російської імперіалістичної політики в регіоні».