Використання Росією військової бази в Ірані може порушувати резолюцію РБ ООН - Держдеп

Тонер повідомив, що використання Росією військової бази в Ірані для нанесення ударів по позиціях терористів «Ісламської держави» може суперечити резолюції №2231 Ради Безпеки ООН, передає РБК з посиланням на Reuters.

Тонер також зазначив, що США продовжують вивчати інформацію про базу Хамадан, заявивши, що сам факт використання її Росією «викликає засмучення, але не здивування».

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Представник Держдепу підкреслив, що використання Росією бази в Ірані необов'язково завадить досягненню згоди між Вашингтоном і Москвою про спільну боротьбу з терористами в Сирії. При цьому він знову звинуватив російську сторону в нанесенні ударів по загонам помірної сирійської опозиції.

Резолюція, про яку говориться в заяві зовнішньополітичного відомства США, була прийнята в липні 2015 року. Документ регулює порядок здійснення ядерної угоди міжнародного співтовариства з Іраном. Зокрема, в ньому йдеться про дозвільний порядок постачання в Іран зброї, в тому числі танків і вертольотів, а також технологій для балістичних ракет зі схвалення Ради Безпеки.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймім в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.