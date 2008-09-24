ОДКБ готова співробітничати з НАТО

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), до складу якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Таджикистан і Вірменія, готова співробітничати з НАТО, проте ряд країн - членів Північноатлантичного альянсу відмовляються від цього.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві повідомив генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА.

«Ми в жодному разі не розглядаємо ОДКБ як організацію або військово-політичний блок, що протидіє НАТО», - сказав М.БОРДЮЖА.

Він нагадав, що ще в 2003 році офіційно в рамках організації прийнято документ про принципи взаємодії з НАТО, в якому йдеться про готовність ОДКБ співробітничати з Альянсом. Окрім цього, були запропоновані конкретні питання для співпраці та забезпечення безпеки.

Зокрема він зазначив, що ОДКБ письмово повідомляла НАТО про необхідність організувати співпрацю з боротьби із наркотрафіком.

«Проте представники НАТО не йдуть на контакт. Офіційна версія – не всі члени НАТО готові сьогодні співробітничати з ОДКБ. Це небажання шкодить взагалі всій системі колективної безпеки Європи», - сказав М.БОРДЮЖА.