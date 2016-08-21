У Німеччині хочуть запровадити системи розпізнавання облич у аеропортах і на вокзалах

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке було опубліковано у неділю, 21 серпня, пише DW.

За словами міністра, приватні користувачі вже зараз мають змогу сфотографувати та за допомогою спеціальних програм розпізнавати, чи є на світлині хтось зі знаменитостей або політиків.

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"Я хочу запровадити таке програмне забезпечення для розпізнавання облич на відеокамерах у аеропортах та на залізничних вокзалах", - зауважив де Мезьєр.

Тоді, якщо в кадр потрапить якийсь підозрюваний, то система про це сигналізуватиме, переконаний він. На думку урядовця, влада повинна використовувати усі технічні засоби, які дозволяє закон.

Також глава МВС ФРН висловився за заборону носіння рюкзаків під час масових заходів.

"Кожен відвідувач музеїв вже давно звик, що на вході він повинен здати сумку або рюкзак. Ми повинні звикати до підвищених заходів безпеки", - пояснив де Мезьєр.

На його переконання, заборона носіння рюкзаків не буде обмеженням свободи громадян.

"Якби ми скасували Октоберфест, то це було б обмеженням свободи. А не тоді, коли б ми розмірковували про заборону рюкзаків", - важає де Мезьєр.

Крім того, він висловився за якомога швидше запровадження заходів, погоджених у "Берлінській декларації" міністрів внутрішніх справ від християнських демократів. Серед них є і намір зобов'язати жінок-мусульманок відкривати обличчя у певних сферах суспільного життя. Усі ці заходи є "розумними та необхідними", зазначив міністр. "У певних сферах для функціонування нашого правопорядку показувати обличчя є необхідним і навіть до цього слід зобов'язувати законом", - наголосив де Мезьєр. При цьому він вкотре виключив повну заборону на носіння бурок.