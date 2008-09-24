Медведєв "закошмарив" конкретний бізнес

Президент Росії Дмитро Медведєв вперше жорстко виступив проти конкретного бізнесу. "Я розумію, що бізнесу працювати нелегко, що бюрократичний апарат у нас ще тяжкий, але не треба скавчати, - сказав він, звертаючись до Євгена Іванова, генерального директора ВАТ "Полюс Золото" - це не підйом тваринництва в Нечорноземній зоні. Ви знаєте, що робиться на світовому ринку золота. Якщо для вас видобуток золота - це маргінальна економіка, то відмовтесь від цієї роботи. Ми знайдемо інших. Хочте - давайте заберемо ліцензію".

"Та й відомствам, - сказав Д.Медведєв, звертаючись до місцевої власди і керівників міністерств - треба поводитися серйозніше і уважніше до бізнесу".

Раніше Дмитро Медведєв запам`ятався журналістам ще й тим, що зажадав від "правоохоронних органів і різного роду властей" припинити "кошмарити" середній і малий бізнес. "Замучили перевірки і різного роду наїзди по комерційних наводках", - заявив він на нараді щодо розвитку малого і середнього бізнесу в місті Гагарін Смоленської області. Але "Полюс Золото" - бізнес великий.

До чого призводять такі заяви - загальновідомо. Наприкінці липня Володимир Путін двічі обрушився з критикою ("де маржа?", "надіслати лікаря") на компанію "Мечел". Слова Путіна про те, що «Мечел» експортував вугілля через офшорні компанії в Швейцарії за ціною, в 4 рази нижчими, ніж на внутрішньому ринку, і уникав податків, спровокували в понеділок і локальні продажі на російському ринку акцій. Капіталізація "Мечела" впала після цього більш, ніж удвічі.

Настільки різкі заяви щодо великого бізнесу публічно Володимир Путін робить не часто. Найгучніші були зроблені ще під час першої каденції («замучитеся пил ковтати, бігаючи по судах» і «припинить істерику!») і були пов`язані з процесом роздерибанення ЮКОСу. Той процес багато хто вважає принциповим для Володимира Путіна.

Полит.ру