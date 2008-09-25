Російський експерт: вступ України до НАТО - це не найстрашніше

Директор Інституту України в Росії Євген МІНЧЕНКО вважає, що Україна може стати оператором зближення Росії і Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це експерт сказав на міжнародній конференції в Москві “10 років потому. Підсумки Договору про дружбу, співпрацю і стратегічне партнерство між Росією і Україною”.

Є.МІНЧЕНКО висловив думку, що загроза для Росії від вступу України в НАТО є перебільшеною. «Думаю, що, на превеликий жаль, вступ України в НАТО, - це не найстрашніше, що може відбутися», - сказав він.

На думку експерта, більш небезпечним може стати створення вогнищ нестабільності в Європі шляхом втягування в конфлікт України і Росії. «Коли представники США говорять, що Україна наступна після Грузії, то це, можливо, не слід вважати, що вона стане наступним об`єктом агресії з боку Росії, а що - готуйтеся, наступним, хто нападе на Росію станете ви (Україна)», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Підтвердженням антиросійських настроїв у США, на думку Є.МІНЧЕНКА, стало нинішнє визнання Конгресом США Голодомору 1932-33 рр. в Україні геноцидом. «Це демонструє вкрай неприємну для Росії річ – що в політичній еліті США антиросійські настрої вже сформувалися. І, за великим рахунком, для нас різниця між ОБАМОЮ і МАККЕЙНОМ – непринципова», - сказав він.

При цьому експерт не виключив, що внутрішні проблеми в США влада спробує компенсувати діяльністю на зовнішній арені. «Мабуть, так чи інакше США намагатимуться скинути наслідки економічної кризи в Євразію. У цьому сенсі одним із інструментів може стати створення точок, у тому числі й військової нестабільності», - вважає він.

Експерт пропонує об`єднати зусилля Росії, України і Євросоюзу для запобігання такому розвитку ситуації. «Всі мають бути зацікавлені, щоб така стратегія не спрацювала», - сказав він.

При цьому, на думку Є.МІНЧЕНКА, найбільший інтерес для Києва могло б представляти зближення Росії і Євросоюзу, і участь в ньому України як одного зі «спонсорів, учасників і операторів цього зближення». «Україна має нагоду (хоча це не означає, що Київ хоче, і що для цього зараз є необхідний лідерський склад) взяти участь у великій цікавій грі, пов`язаній з вибудовуванням коаліції великої Європи і Росії. Йдеться про вибудовування осі Париж-Берлін-Київ-Москва», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Він пояснив, що Україна могла б запропонувати новий амбітний національний проект як нового лідера Східної Європи. «Не нахлібниці, у якої є адвокати. Що ж такого зробила Україна, що їй потрібні адвокати?», - сказав експерт.

На його думку, для реалізації такого проекту Україна могла б зайняти більш активну позицію в придністровському врегулюванні, вибудовувати нові економічні схеми співпраці з країнами, з якими існують тісні зв`язки у сфері енергетики, – Угорщиною і Словаччиною.

При цьому, вважає експерт, Україні варто задуматися про наявність зовнішніх загроз з боку Румунії і Польщі. «Якщо Деніел ФРІД обіцяє приїхати в Крим і перевірити ситуацію з видачею російських паспортів, то слід попросити його заразом з`їздити в Чернівецьку область і перевірити, як там ситуація з румунськими паспортами, і що відбувається з «картою поляка» в західній Україні», - вважає Є.МІНЧЕНКО.