"Ісламська держава" повідомила про зміну лідера угрупування "Боко Харам"

Як заявляють в "Ісламській державі", "Боко Харам" очолив Абу Мусаб аль-Барнаві, передає Бі-бі-сі. Новий ватажок заявив, що угруповання "залишається сильним, з яким необхідно рахуватися", а також повідомив про набір нових бойовиків.

Барнави також назвав дії "Боко Харам" проти влади країн Західної Африки боротьбою проти "відступників і хрестоносців".

Читайте такожЮНІСЕФ: через діяльність "Боко Харам" 50 тисяч дітей можуть померти від голоду

"Ісламська держава" не повідомляє, що стало з колишнім ватажком "Боко Харам" Абубакаром Шекау. У серпні минулого року Шекау випустив аудіоповідомлення, в якому заявляв, що він живий і продовжує залишатися на чолі угруповання. З тих пір інформації про нього не надходило.

Шекау очолив "Боко Харам" в 2009 році, після смерті засновника угруповання Мухаммада Юсуфа. Під його керівництвом група стала більш радикальної і агресивною.

Угрупування "Боко Харам" утворене в 2002 році, спочатку виступало проти західної освіти в мусульманській Африці. Почало військові дії проти влади Нігерії в 2009 році. Від рук бойовиків угрупування загинули кілька тисяч осіб, в основному на північному сході Нігерії. У березні 2015 року члени "Боко Харам" приєдналися до угруповання "Ісламська держава". Бойовики взяли під контроль великі території, де оголосили верховенство законів шаріату. У 2015 році бойовики "Боко Харам" втратили контроль над більшою частиною захоплених територій після масштабного наступу урядових військ.