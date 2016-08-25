Британський парламент дорікнув Facebook, Twitter і YouTube за недостатню цензуру

"Незважаючи на те, що "Твіттер" в період між серединою 2015 і лютим 2016 року заблокував 125 тис. акаунтів, а Google в 2014 році видалила 14 млн відео, в реальності це лише крапля в морі. Вони повинні зрозуміти, що разом із сотнями мільйонів прибутку і мільярдами клієнтів повинно приходити почуття відповідальності за той вплив, який чинить екстремістський контент, розміщений на цих сайтах", - йдеться в заяві парламентаріїв, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Голова комітету лейборист Кіт Ваз заявив, що інтернет - "джерело життя для ІД та інших терористичних груп".

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Розслідування проводилося протягом 12 місяців. Члени комітету зустрічалися з представниками Європолу, вивчали форуми екстремістів і розмовляли з родичами радикализированных британських мусульман.

Депутати відзначають, що з початку громадянської війни в Сирії і війни проти екстремістів з ІД в Іраку в ці країни виїхало близько 800 майбутніх бойовиків з британським громадянством. При цьому кількість арештів за підозрою в причетності до тероризму в період з 2010 по 2015 рік зросла на 35%.

Як уклали парламентарії, нинішніх заходів по цензурі екстремістського контенту далеко недостатньо для того, щоб ефективно протистояти загрозу радикалізації.

Тиждень тому адміністрація соцмережі "Твіттер" оголосила, що з лютого цього року заблокувала близько 235 тис. акаунтів за порушення правил соцмережі, що стосуються пропаганди екстремізму.

Загалом за останні 12 місяців кількість заблокованих за пропаганду екстремізму акаунтів зросла до 360 тис., заявили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, ісламісти, які вбили священика у Франції 26 липня, познайомилися в інтернеті незадовго до злочину.