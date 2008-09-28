Знищено 6 бойовиків з угрупування, яке викрало іноземних туристів у Єгипті

Суданські війська знищили шістьох бойовиків з угрупування, яке викрало іноземних туристів у Єгипті, повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" з посиланням на заяву суданської армії.

Самі викрадені туристи досі не звільнені. За останніми даними, викрадачі переправили їх до сусіднього Чаду.

Одинадцять туристів з Німеччини, Італії та Румунії, а також вісім єгиптян, які їх супроводжували, зникли під час екскурсії в одному з пустельних районів Єгипту. Їх викрали невідомими особами в масках. Інформація про захоплених туристів з`явилася 22 вересня.

За деякими даними, злочинці зажадали за звільнення полонених викуп у розмірі 6 мільйонів євро. При цьому викрадачі зажадали, щоб збором і передачею викупу займалася Німеччина.

Всі зацікавлені сторони виключали можливість силової операції зі звільнення заручників.

Плато Гільф-ель-Кебір, де вчинено викрадення, розташоване на кордоні Єгипту, Лівії та Судану. Туристів привертають туди пам`ятники доісторичного періоду, унікальний тваринний і рослинний світ. Цей важкопрохідний, практично незаселений район, де відстань до найближчого великого населеного пункту становить сотні кілометрів, часто використовують нелегальні мігранти для проникнення на єгипетську територію.

Туристичні поїздки в цей район носять індивідуальний характер. Багатоденна подорож по пустелі обходиться іноземцям приблизно в 10 тисяч доларів.