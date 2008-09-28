У Білорусі завершилися вибори

У Білорусі завершилися парламентські вибори. За даними влади, в голосуванні взяли участь близько 60 відсотків виборців.

Перші попередні підсумки очікуються у понеділок вранці.

Вперше з середини 1990-х років до виборів у Білорусі були допущені кандидати від опозиції: 70 з 263-х претендентыв на 100 депутатських мандатів.

За ходом виборів стежили декілька сотень міжнародних спостерігачів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Заходу буде складно не визнати нинішні вибори законними.

Лідери опозиції Олександр Козулін і Анатолій Лебедько заявили, що головна умова чесних і справедливих виборів не виконана - у складі виборчих комісій немає жодного представника опозиції.

Радіо Свобода