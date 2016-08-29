У Німеччині майже 9 тисяч дітей-мігрантів вважаються зниклими безвісти

Як повідомляє видання Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на Федеральне управління кримінальної поліції (BKA), станом на 1 липня в Німеччині вважались зниклими 8991 неповнолітніх мігрантів, які прибули до Німеччини без супорводу дорослих, передає українська редакція "Німецької хвилі" Переважна більшість цих неповнолітніх - підлітки у віці від 14 до 17 років.

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Видання додає, що ця цифра уже вдвічі перевищує дані за 2015 рік та на початок цього року, коли зниклими безвісти вважалися 4749 неповнолітніх мігрантів.

Газета зазначає, що зникнення дітей у більшості випадків не має кримінального підґрунтя, тобто не пов'язана з вчиненням злочинів. "Федеральне управління кримінальної поліції не має конкретних даних, що частина неповнолітніх мігрантів, зареєстрованих як зниклі безвісти станом на початок року, могли стати жертвами злочинів", - цитує видання BKA. Крім того, часто органи влади не отримують повідомлення від сімей, що підліток з нею возз'єднався. Йдеться також про випадки, коли родичі вважають, що дитина уже була зареєстрована, або реєструючи її, помиляються в написанні прізвища.