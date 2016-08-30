Смерть президента Узбекистану може дестабілізувати ситуацію в регіоні - експерт

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний аналітик Інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, найвразливіше місце для цього - Ферганська долина, яку розділено між Узбекистаном, Киргизстаном і Таджикистаном. "А це вже вузол проблем потенційно співмірний з сирійським", - зазначає Горбач.

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"Минулого року російський агресор переключив свою увагу на Сирію, а у цьому може відволіктись на Центральну Азію. І це вже втягує у геополітичну гру Китай. Через транспортний проект Нового Шовкового шляху і безпекові ризики від дестабілізації уйгурів-мусульман", - вважає аналітик.

Це може призвести до зіткнення Росії вже з Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, джерела видання Фергана повідомили про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова. Вдень 28 серпня уряд Узбекистану розповсюдив офіційну заяву про те, що президент «перебуває на стаціонарному лікуванні». Пізніше донька Карімова повідомила, що у нього стався інсульт.