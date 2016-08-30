У Росії колишній боєць "Азова" отримав 2,5 роки позбавлення волі

Про це повідомили у прес-службі Слідчого управління Слідчого комітету РФ по Кіровській області.

"В лютому 2015 року молодий чоловік, відчуваючи матеріальні труднощі, прибув на територію України, де як найманець вступив до полку "Азов" з метою участі у збройному конфлікті на території південного сходу України. Командуванням полку він був забезпечений спеціальним спорядженням, продовольством і водою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, він був у полку "Азов" аж до вересня 2015 року, де брав участь у бойових діях, отримуючи при цьому винагороду.

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За вчинення зазначених протиправних дій отримав не менше 21 тисячі українських гривень. Після чого повернувся на територію Кіровській області, де був затриманий.

"Молодий чоловік визнаний винним у найманстві, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки і 6 місяців з обмеженням волі на строк 1 рік. Вирок не набув чинності", - зазначили у відомстві.