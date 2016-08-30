ООН фінансує компанії Асада, що потрапили під санкції - The Guardian

Про це пише Meduza з посиланням на The Guardian.

Видання проаналізувало сотні контрактів, укладених між ООН і сирійськими компаніями з 2011 року.

Розслідування показало, що ООН виділила 13 мільйонів доларів сирійському уряду на підтримку фермерського та сільського господарств, попри заборону Євросоюзу на співпрацю по цих напрямках. Організація також виплачувала щонайменше 4 мільйони доларів державному постачальнику палива - ще одній компанії, що потрапила в санкційні списки.

Всесвітня організація охорони здоров'я (структура ООН) виділила 5 мільйонів доларів на підтримку сирійського банку крові, однак його діяльність контролює міністерство оборони Сирії, пише The Guardian.

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Одна з організацій, що отримала «істотні суми» від ООН - благодійний фонд Сирії, який зареєстрований на дружину президента Башара Асада Асму. Також допомогу від ООН отримує мобільний оператор Syriatel, який контролюється найближчим сподвижником Асада Рамі Махлуфом.

В ООН пояснюють, що вони можуть співпрацювати з невеликим числом партнерів, затверджених Асадом. В організації підкреслюють, що вони роблять все можливе для того, щоб простежити за витрачанням коштів.