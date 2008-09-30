США допоможуть Україні визволити екіпаж судна Faina

США допомагатимуть Україні визволити з піратського полону членів екіпажу судна “Faina”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у Вашингтоні.

Він підкреслив, що в ході зустрічі зі своїми американськими колегами обговорював питання співпраці. В тому числі і щодо визволення заручників.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що в Україні створена робоча група з представників різних силових відомств, які сьогодні координують свою роботу, в тому числі і з американськими військовими.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сьогодні обговорюються питання як знайти найбільш ефективний метод визволення українських громадян і повернути їх на батьківщину.

На запитання, чи буде допомога американських військових і військових НАТО В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: «вже допомагають».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina” під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять 17 громадян України (капітан корабля – громадянин України), троє громадян Російської Федерації, один громадянин Латвії (всього 21 особа).