Дочка Карімова подякувала за побажання, які "допомагають зціленню" батька

Свою подяку вона висловила в повідомленні на сторінці в соцмережі. Також вона привітала громадян Узбекистану з Днем незалежності. "Від усього серця вітаю своїх співвітчизників з Днем Незалежності! Я б хотіла побажати нашому працьовитому і нескінченно талановитому народу Узбекистану щастя, процвітання і благополуччя", - написала вона.

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"Я також хотіла від душі подякувати всім за ваші добрі, щирі, світлі слова підтримки і побажання швидкого одужання нашому Президентові! Це дуже багато значить для нас, і я впевнена, що ця величезна сила добра, що виходить із самої глибини ваших сердець, допомагає в його зціленні! Спасибі вам велике!", - наголошується в повідомленні дочки Іслама Карімова.