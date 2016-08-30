У Кремлі заявили, що інформація про смерть Карімова не підтвердилася
У Кремлі заявили, що інформація про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова "не знайшла підтвердження".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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"Ми знаємо, що були різні повідомлення (про смерть Карімова - УНІАН), які не знайшли підтвердження", - сказав Пєсков.
За його словами, в Кремлі відомо про хворобу президента Узбекистану, хоча і не знають деталей.
Пєсков запевнив, що контакти з Узбекистаном підтримуються на постійній основі дипломатичними і відомчими каналами.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про смерть 79-річного Карімова від крововиливу в мозок, який стався два дні тому. Інші медіа писали, що Карімова госпіталізовано в реанімацію.
Разом з тим відомостей від офіційної влади Узбекистану з цього приводу поки ще не надходило.