Матерів загиблих дітей судитимуть за майки з написом "Путін - кат Беслана"

Як повідомляє «Новая газета», жінок зобов'язали до кінця дня 1 вересня з'явитися в суд.

Під час жалобних заходів п'ять жінок зняли куртки, під якими у них були одягнуті футболки з написом «Путін - кат Беслана».

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В акції брали участь Елла Кесаєва, Емма Бетрозова, Жанна Цирихова, Світлана Маргієва і Емілія Бзарова. У чотирьох з п'яти жінок при захопленні заручників у школі загинули діти.

Крім учасниць акції були затримані кореспондент «Новой газети» Олена Костюченко і кореспондент інтернет-видання «Такі справи» Діана Хачатрян.

Костюченко та Хачатрян згодом відпустили з поліції. За словами кореспондента «Новой газети», один з поліцейських «вибачився, але в приватному порядку».

Теракт в Беслані був вчинений 1 вересня 2004 року. В школі були захоплені в заручники 1128 чоловік. В результаті теракту загинули 334 людини, у тому числі 186 дітей.

Для звільнення заручників був зроблений штурм школи. Російська влада стверджує, що штурм почали після того, як терористи почали вбивати заручників.

У ході розслідування теракту висувалася версія про застосування важкого озброєння під час штурму, що спричинило велику кількість жертв. Офіційно ця версія не була підтверджена.