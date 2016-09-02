Міністр внутрішніх справ Румунії подав у відставку через корупційний скандал
02:52, 02 вересня 2016Світ
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У Румунії міністр внутрішніх справ Петре Тобе подав у відставку через корупційний скандал навколо нього.
europarl.europa.eu
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Він заявив, що вирішив залишити посаду, щоб не втягувати в цей скандал усе міністерство за три місяці до парламентських виборів.
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Як кажуть прокурори антикорупційного органу Румунії, Тобе допоміг підозрюваним у справі посадовців внутрішньої служби безпеки його міністерства, відмовившись розсекречувати документи щодо виплат їм на неоголошених підставах.
Працівників цієї служби звинувачують у зловживанні владою і розкраданні державних коштів на суми в десятки тисяч доларів.
Петре Тобе заперечує всі звинувачення проти нього.
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