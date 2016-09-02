Міністр внутрішніх справ Румунії подав у відставку через корупційний скандал

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він заявив, що вирішив залишити посаду, щоб не втягувати в цей скандал усе міністерство за три місяці до парламентських виборів.

Читайте такожГолова МВС Туреччини пішов у відставку

Як кажуть прокурори антикорупційного органу Румунії, Тобе допоміг підозрюваним у справі посадовців внутрішньої служби безпеки його міністерства, відмовившись розсекречувати документи щодо виплат їм на неоголошених підставах.

Працівників цієї служби звинувачують у зловживанні владою і розкраданні державних коштів на суми в десятки тисяч доларів.

Петре Тобе заперечує всі звинувачення проти нього.