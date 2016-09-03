На поховання Карімова прибули делегації 17 держав

У церемонії поховання першого президента Узбекистану Іслама Карімова, яка відбудеться у суботу в Самарканді, візьмуть участь делегації 17 держав.

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Про це повідомляє російське інформагентство РІА Новости з посиланням на представника прес-служби кабінету міністрів Республіки.

"Делегації з сімнадцяти країн прибули на поховання, все готово для церемонії...", - сказав співрозмовник агентства. Він уточнив, що до Самарканда вже прибули президенти Афганістану, Таджикистану та Туркменії, прем'єр-міністри Білорусі, Грузії, Казахстану та Киргизії, віце-прем'єри України, Китаю та Південної Кореї.

Також повідомляється, що тіло Карімова вже доставили з Ташкента до Самарканда. Труну буде встановлено на площі Регістан, де й відбудеться церемонія прощання. Звідси жалобна процесія вирушить на історичне кладовище Шахі-Зінда, де поховані середньовічні діячі, а також батьки Іслама Карімова. Поруч із ними буде похований і сам президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Узбекистані офіційно оголосили про смерть президента Іслама Карімова. Із 3 вересня в країні у зв'язку зі смертю глави держави оголошено триденну жалобу.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття узбецькому народу у зв'язку зі смертю глави держави.