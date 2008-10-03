Саакашвілі: Росія будь-якої миті може почати нову агресію

Президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що Росія для досягнення своєї мети будь-якої миті може піти на нову агресію проти Грузії.

"Небезпеку не знято, і будь-якої миті агресор може перейти в новий наступ і нову агресію", - сказав він на зустрічі з керівництвом Об`єднаного штабу збройних сил Грузії.

За словами президента Грузії, нова агресія може бути зумовлена тим, що Росії в серпні не вдалося досягти цілей, які вона перед собою ставила, - "позбутися дражливого для неї уряду Грузії, знищити грузинські збройні сили і державний апарат, а також проконтролювати нафтопроводи і підсісти на Центральноазійський і Каспійський регіони", - цитує грузинського президента РосБізнесКонсалтинг.

За даними М.Саакашвілі, в серпні у військових діях проти Грузії брали участь понад 80 тис. російських військових, більше 3 тис. одиниць бронетехніки перебували всередині Грузії та кілька тисяч - біля її кордонів. Було здійснено більше 200 бойових польотів і мобілізовані практично всі російські військові літаки.