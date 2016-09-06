У Парижі готується до відкриття перший табір для біженців

Мер міста Анн Ідальго повідомила, що табір зможе розмістити 400 осіб. Він буде відкритий в середині жовтня в одному з північних районів столиці, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Інший табір - для жінок і дітей - буде створений до кінця року в передмісті Іврі-сюр-Сен, розташованому приблизно в п'яти кілометрах на південний схід від центру Парижа.

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Тим часом запланований владою до відкриття центр на 200 осіб у департаменті Есон, розташованому в 30 км на південний схід від Парижа, як повідомили представники слідчих органів, минулої ночі було підпалено.

У Парижі на вулицях і в інших громадських місцях останнім часом з'явилися стихійні табори біженців, які незабаром були знесені поліцією. На вулицях Парижа без даху над головою опинилися сотні мігрантів.

Два центри для біженців, про будівництво яких оголосила Анн Ідальго, обійдуться приблизно в 6,6 млн євро. Вони будуть здатні надавати прохачам притулку дах і медичну допомогу на термін у п'ять-десять днів.

Центр в комуні Форж-ле-Бен в Есоне, який планували відкрити в жовтні, повинен був прийняти 90 осіб.

Французька поліція, як очікується, проведе розслідування обставин та причин пожежі.

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Анн Ідальго назвала підпал центру, що будується, огидним вчинком.

"Людям, які зробили це, має бути дуже соромно. Якщо вони думають, що таким чином вони демонструють цінності нашої країни, вони сильно помиляються, - заявила Анн Ідальго французькому телеканалу BFMTV. - Чинити так, дуже погано, сумно і злочинно. Я сподіваюся, що вони будуть знайдені і належним чином покарані".

Тим часом на північному сході Франції все голосніше лунають заклики закрити стихійний наметовий табір, влаштований мігрантами в Кале, поряд з тунелем під Ла-Маншем.