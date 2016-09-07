Пентагон анонсував зустріч з важливими партнерами з України, Ізраїлю та Туреччини
Міністр оборони США Ештон Картер сьогодні, 7 вересня, розпочне свій візит до Великобританії, де зустрінеться, зокрема з партнерами з України, Туреччини та Ізраїлю.
"У Лондоні я проведу двосторонні зустрічі з дуже важливими партнерами з Туреччини, України та Ізраїлю. І у мене є багато тем, щоб обговорити їх з кожним з них", — цитує його прес-служба оборонного відомства США, пише ТСН.uа.
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Згідно з повідомленням, журналісти запитали у Картера, як вплине Brexit на збереження санкцій проти Росії і на роль Британії в тиску на цю країну. Він відповів, що Великобританія була впевненим прихильником Мінського процесу.
"Навіть якщо Великобританія не буде членом (ЄС - УНІАН), я сподіваюся, що держава буде продовжувати використовувати свій вплив не в якості представника (ЄС - УНИАНН), а як член європейської родини,.. тому що Мінськ має важливе значення", - підкреслив він.